الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً ويجرف أراضي في الخليل

عبد الرحيم حسين (رام الله) اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينياً من محافظات الضّفة الغربية، فجر أمس. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد جرى اعتقال الشبان، بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية، ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة، مؤكدةً أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

من جهة أخرى، شرع مستوطنون، أمس، بتجريف 24 دونماً من الأراضي المحاذية، لما تسمى مستوطنة «كريات أربع» المقامة على أراضي وممتلكات الأهالي شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال الناشط الفلسطيني ضد الاستيطان، عارف جابر، إن المستوطنين جرفوا الأراضي، بهدف سرقتها من خلال تسييجها لتوسيع المستوطنة المذكورة، لافتاً إلى أن أصحاب الأرض قدموا عدة شكاوى في محاكم الاحتلال، وأنهم يملكون المستندات التي تثبت ملكيتهم لها.

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