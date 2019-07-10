انطلاق المرحلة الثالثة من عمليـة إرادة النصر لتعقب «داعش» في العراق

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أمس عن إطلاق المرحلة الثالثة من عملية (إرادة النصر) العسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش غربي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان أن قوات عمليات صلاح الدين وبدعم من القوات المساندة شرعت بتنفيذ المرحلة الثالثة من العملية العسكرية وذلك عبر خمسة محاور ضمن قطاع صلاح الدين شمال بغداد.

وبينت أن القوات الأمنية عثرت أثناء العملية على معمل للتفخيخ يحتوي على 11 عبوة ضد الدروع و4 صمامات هاون و5 كيلوغرامات من الكرات الحديدية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة.

وأشار البيان إلى أن انطلاق المرحلة الثالثة يأتي بعد أن حققت المرحلتان الأولى والثانية من عملية «إرادة النصر» أهدافهما المرسومة.

وانطلقت عملية إرادة النصر يوم الأحد بدعم من التحالف الدولي لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وحتى الحدود السورية.

وفي سياق متصل، قال مصدر في الشرطة، إن «عبوتين ناسفتين زرعهما تنظيم داعش الإرهابي انفجرتا بالقرب من مشروع ماء قرية شاطي الجدر في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة».

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن إحباط محاولة استهداف قضاء داقوق في محافظة كركوك بصاروخ موجه.

وقالت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في كركوك، في بيان، إن مفارزها «ضبطت صاروخاً موجهاً لاستهداف قضاء داقوق من خلال معلومات استخبارية»، مشيرة إلى أنها تمكنت من «تفكيك الصاروخ وتسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة».