قناة إسرائيلية: حفيد خامنئي التقى سرا أمريكيين بفندق

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كشفت قناة إسرائيلية النقاب عن سلسلة من المحادثات السرية بين وفد إيراني وآخر أمريكي في دولة عربية.

ذكرت القناة الإسرائيلية “i24 news”، مساء اليوم، الثلاثاء، أن وفدا إيرانيا، ترأسه حفيد المرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي، قد التقى بمسؤولين أمريكيين، بفندق في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وذلك يوم الجمعة الماضية، الموافق الخامس من يوليو/ تموز الجاري.

ووفقا للمعلومات التي تم الكشف عنها، تألف الوفد الإيراني من حسن خامنئي، حفيد الزعيم الإيراني، آية الله خامنئي، وقياديين من الحرس الثوري الإيراني، واراج مسجدي، السفير الإيراني في العراق، وشخصيات أخرى.

ولم تتمكن المصادر الخاصة من الحصول على مزيد من التفاصيل، وعن نتائج المفاوضات.

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وأفيد بأن إيران كانت قد اتصلت مع أحزاب المعارضة الكردية المتمركزة في العراق، لكن وفقا للمعلومات الواردة فإن هذه المحادثات لا تزال “عديمة الفائدة”.

وفي وقت سابق، أعلن أحد أحزاب المعارضة الكردية تحت اسم “الحزب الشيوعي الإيراني” أن عددا من الأحزاب الكردية أجرت لقاءات سرية مع عدد من المسؤولين الإيرانيين خلال العامين الماضيين، تحت مراقبة منظمة نرويجية.

ورفض الحزب إعطاء مزيد من التفاصيل أو الكشف عن هوية المنظمة النرويجية التي قامت بمراقبة المحادثات.