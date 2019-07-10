قناة عبرية: الموساد أحبط 50 عملية لإيران و”داعش” في 20 دولة

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قالت قناة عبرية، إن جهاز الموساد الإسرائيلي أحبط نحو 50 عملية إرهابية لإيران وتنظيم “داعش” حول العالم.

ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجي “الموساد”، وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية العسكري “أمان”، نجحا في إحباط 50 عملية إرهابية لكل من تنظيم “داعش” وإيران في حوالي 50 دولة حول العالم، خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط.

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وأفادت القناة العبرية بأن “الموساد” و”أمان” أحبطا في تركيا وحدها نحو 12 عملية إرهابية، وبأن إسرائيل نقلت هذه المعلومات للأجهزة الاستخباراتية في تلك الدول، خاصة تركيا.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه رغم توتر العلاقات التركية الإسرائيلية خلال السنوات القليلة الماضية، فإن تل أبيب أبلغت أنقرة أنها أحبطت أكثر من 12 عملية إرهابية على الأراضي التركية، لكل من تنظيم “داعش” وإيران.

وأشارت القناة إلى تصريحات رئيس جهاز الموساد، الجنرال يوسي كوهين، من أن إيران تقوض أركان الشرق الأوسط، وبأن طهران تريد تدمير تل أبيب.