كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار الحكومة السورية: الدور الأممي يجب أن يقتصر على تسهيل عمل اللجنة الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار للحكومة السورية، الدكتور عبدالقادر عزوز، إن زيارة المبعوث الأممي لدمشق لإجراء محادثات حول اللجنة الدستورية يأتي في ظل وجود آمال لاطلاق عمل اللجنة الدستورية وتذليل للعقبات والمصاعب التي واجهت عملها، مشيرا إلى أنه كانت هناك صعوبات تتعبق بالتشكيلة الثالثة لعمل اللجنة.

وأضاف عزوز خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أن الجميع يأمل تجاوز العقبات السابقة، والأهم أن يتم حصر دور الأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية وليس قيادة عمل اللجنة الدستورية، متابعاً أن التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة المجتمع المدني وأعضاء اللجنة الدستورية هو دفعة للأمام، بالإضافة إلى تحديد الآليات المتعلقة بعمل اللجنة ودور الأمم المتحدة لتيسير عمل اللجنة، مؤكداً أن كل مناقشة تتعلق بمضمون الدستور لن يتم اعتمادها بصيغة نهائية إلا عبر آلية الاستفتاء التأسيسي من قبل الشعب السوري.

وأوضح عزوز أن المشاورات بين الدولة السورية وأصدقاءها دائمة ومستمرة فيما يتعلق بتذليل العقبات المتعلقة بعمل اللجنة الدستورية، معرباً عن اعتقاده بأن القرار المتعلقة بتشكيلة عمل اللجنة يحتاج إلى مباحثات مباشرة بين المبعوث الأممي والمسئولين السوريين.