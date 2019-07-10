كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي يوضح تأثير العقوبات الأمريكية ضد "حزب الله" على الاقتصاد اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي اللبناني، علي الأمين، إن العقوبات الأمريكية التي شملت أعضاء من حزب الله تنظوي على اختيار ثلاث شخصيات مسئولة، أثنان منهم نواب برلمان والثالث له دور أساسي في اتصال "حزب الله" مع المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية ومع السفارات والدبلوماسيين.

وأضاف الأمين خلال مداخلة لفضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن "حزب الله" مُدرج على لائحة الإرهاب وصدرت عدة قرارات تتصل بأشخاص من التنظيم، ومنذ سنوات توجد سلسلة من الإجراءات الأمريكية التي تساهم في محاصرة "حزب" الله مالياً واقتصاديا وغيرها من نشاطات، مشيرا إلى أن الجديد في تلك العقوبات هي أنها تمس بشخصيات لها علاقات تنسيقية مع الدولة اللبنانية، إذ أن بيان الخزانة الأمريكية حذر الحكومة اللبنانية من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.

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وأوضح الأمين أن هذه أول مرة تقع الحكومة والدولة اللبنانية في مواجهة تحدي كهذا خلال قرار يمس بأشخاص موجودين داخل تلك المؤسسات التشريعية وأدراجهم على لائحة العقوبات، لافتا إلى أن لبنان تقع تحت سيطرة "حزب الله" ولا يمكن أن يصدر أي تصريح رسمي خارج توجيهات حزب الله.

وأشار الأمين إلى أن الإدارة السياسية والاقتصادية في الدولة سيئة وواقعة في الفساد، ورأى أن الأزمة في الأساس داخلية ولا علاقة لها بالخارج، وأن ربط أن العقوبات الأمريكية بتدهور الاقتصاد اللبناني ليس لها أساس، مؤكداً أنه سواء أن صدرت تلك العقوبات أو لم تصدر فإن وضع الاقتصاد اللبناني ينحدر من سيء لأسوء، وأن هذه العقوبات ليس لها تأثير فعلي على الاقتصاد اللبناني.