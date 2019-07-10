في أسبوع واحد.. حوادث السير تودي بـ17 قتيلا وألفي جريح

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 1957 آخرون بجروح، إصابات 71 منهم بليغة، في 1473 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 1 إلى 7 يوليوز الماضي.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة ، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 41 ألف و572 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و137 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 31 ألف و435 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و254 ألف و900 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4450 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5545 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 142 مركبة.