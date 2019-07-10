حكم بالسجن النافذ لمشجع جزائري رفع شعار “يتنحاو كاع” في مصر

قضت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، بسجن مشجع جزائري جرى ترحيله من القاهرة على خلفية رفعه شعارا سياسيا أثناء بطولة كأس أمم أفريقيا المنظمة حاليا بمصر.

وأكدت صحيفة “النهار” الملحية أن محكمة الدار البيضاء شرق العاصمة الجزائرية قضت بسجن المشجع عاما نافذا، وتغريمه 50 ألف دينار (حوالي 500 دولار)، بسبب رفعه شعار “يتنحاو كاع” المتداول في الحراك الشعبي بالجزائر، أثناء تواجده في القاهرة لتشجيع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.

وأوضحت الصحيفة أن المشجع اتهم بأنه “عرض على أنظار الجمهور أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.

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من جهة أخرى، أدانت المحكمة مشجعيْن آخرين بستة أشهر سجنا مع وقف التنفيذ وتغريمهما 200 دولار، بتهمة “إدخال ألعاب نارية إلى منشأة رياضية، من شأنها المساس بأمن الجمهور في إطار تظاهرة رياضية”.

وكان الأمن المصري قد اعتقل المشجع الجزائري الذي رفع شعار “يتنحاو قاع” قبل المباراة التي تغلبت فيها الجزائر على كينيا بهدفين نظيفين يوم 23 يونيو الماضي في مستهل مشوارها بالبطولة، وخلال المباراة ذاتها اعتقل مشجعان آخران لإشعالهما ألعابا نارية.

ووجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” إنذارا للجزائر على خلفية استخدام مشجعيها للألعاب النارية.