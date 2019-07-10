لاعب ليفربول السابق مستعد لتقديم مبلغ مالي مهم لاستعادة كلبه المسروق

نشر الانجليزي دانييل ستورديج اللاعب السابق لفريق ليفربول، مقطع فيديو اليوم الثلاثاء، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، يتحدث من خلاله عن تعرض منزله وكلبه للسرقة.

وأكد ستوريدج أن اللصوص بعد اقتحامهم المنزل الكائن في لوس أنجلس، سرقوا كلبه، مطالبا كل من يدله على مكانه أو يحضره له بمكافأة مالية مهمة.

وبدا اللاعب الإنجليزي متأثرا بسرقة كلبه، موضحا أنه سيخصص مبلغ يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه استرليني لمن يساعده في العثور عليه، مؤكدا على ذهابه للمكان الذي يدله عليه أي شخص، قد يتواجد به كلبه.

ودعا ستوريدج الذين سرقوا منه الكلب إلى تحديد السعر الذي أرادو بيعه به، وسيدفع لهم ضعفه، قائلا “أخبروني كم وصل سعره وسأدفع أكثر من ذلك”.