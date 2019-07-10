الفقيه بين بين.. عبد متلبس بالسرقة في القصر -الحلقة7

قضى الفقيه بينبين مدة تناهز 31 عاما يشتغل مؤنسا للملك الحسن الثاني.. ابنه ماحي بينبين، اختار توثيق هذه التجربة المثيرة في رواية «مؤنس الملك» التي تمت ترجمتها لعدة لغات.. في هذه الحلقات نجري حوارا مع الروائي والفنان ماحي بينبين، وقصته مع والده، كما ننشر أبرز فصول الرواية.

وصلنا بعد جهد إلى الجناح الشمالي للقصر، وتسلقنا بضع درجات ثم سرنا في رواق طويل سقفه من العقد، مخصص لعمال القصر. كان باب مغارة علي بابا مفتوحا قليلا فدفعه سيدي بهدوء ومد رأسه عبر الفتحة، ولبث بدون حركة لبعض الوقت، ثم دخل بهدوء وسرت خلفه، رأينا أمامنا مشهدا أقل ما يقال عنه إنه صادم، وما كان ليخطر ببال أحد منذ أسابيع خلت: كان عبد عجوز قد رفع طرف جلابيته ليجعل منها كيسا، وأخذ يملؤه بما تيسر من علب ثمينة، ورزم ملفوفة بالقماش اللباد، وهدايا شتى. لا بد من أن سمعه كان خفيفا لأنه لم يلحظ وجودنا البتة. لكن حين تنحنح سيدي، انتفض الرجل واستدار ليجد نفسه وجها لوجه أمام الملك، وكاد يغمى عليه. وقف أمامنا مرتعشا يشله الخوف وكأنه يريد أن يقول شيئا، لكن صوته يختنق في صدره. كانت سحنته السوداء قد تحولت إلى لون بنفسجي يبث لمعانه، الذي فاقمته نقاط العرق المنسالة على جبينه انعكاسات رعب. لما كنت أعرف سيدي فقد توقعت نهاية مروعة لهذا العبد الجسور الذي ظل متجمدا كصنم وهو يشد غنيمته إلى صدره. قلت لنفسي إنه وفي أفضل الأحوال سيعاقبه بمائة جلدة ينزلها به “عبيد العافية” الذين يهابهم الجميع. تلك السياط السيئة الصيت المظفورة من أذيال الثيران والتي تبلل بالماء البارد كانت لها فرقعة تكفي وحدها لتشكل عقابا مخيفا، أما أسوأ الأحوال فلم أجرؤ على التفكير فيها ومع ذلك فإن الملك لم يكن ممن يمكن توقع ردات فعلهم، فقد كان قادرا على إنزال قصاص عنيف لأتفه الأسباب. كما كان قادرا على المسامحة على أفدح الأخطاء. وذلك المساء تبين لنا الدليل على هذا الطبع.

هيا قال للسارق، أسرع بالهروب إذا باغتك الحراس، فالشنق سيكون مصيرك. وقف العبد حائرا لا يدري أيصدق مولاي أم لا.. اقتربت منه وأخذت من مسروقاته ما بدا لي أنه علبة لساعة ثمينة، ووضعته في قبعة جلابيتي ثم قلت له:

أقله أن تدع الآخرين يشاركونك غنائمك، أيها الحقير اذهب قبل أن يغير سيدي رأيه وتابعت بعدما رأيت ابتسامة ترتسم على وجه مولاي المتعب: اعتبر نفسك محظوظا، فسيدي في مزاج جيد هذا المساء. برأيي المتواضع عليك أن تستغل الأمر لتطلب شيئا آخر. نظر إلي العبد وهو لا يصدق ما يسمعه، فيما كان الملك يبتسم.

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رخصة نقل مثلا. اتفاقية ما تضمن لك شيخوختك

أي اتفاقية هذه؟ سألني الملك منشرحا

اقتربت من العبد وهمست في أذنه:

مأذونية نقل بالقطار

مأذونية نقل بالقطار يا مولاي، قال المسكين متلعثما بدون تفكير

انفجر الملك ضاحكا، ما أيقظ ألمه، لكنه لم يبال.

منذ أسابيع وجميع من في القصر الملكي يتظاهرون بأن كل شيء طبيعي. شيئا فشيئا أخذ جو ثقيل يحل محل الجلبة الاعتيادية. فقد ساد صمت غريب في باحات القصر وأروقته وصالوناته ومطابخه، وانبعثت من أنحائه المختلفة أصداء خافتة. وانعقدت لقاءات جانبية. حتى صوت جزمات الحراس الذي كان يطمئننا في العادة تحول إلى سير خافت على رؤوس الأصابع. والعبيد الذين لا يوفرون مناسبة ليهتفوا لصاحب الجلالة بطول العمر لاذوا بالكتمان كذلك. لم يعد لحركة الشخصيات والوزراء وولي العهد في القصر أي معنى يذكر. فهم أيضا كانوا يتظاهرون بأن كل شيء طبيعي، تماما كالمؤذن في مسجد القصر الداخلي الذي بات يدعو المؤمنين إلى الصلاة بنبرة كئيبة يكاد يحجبها أذان مساجد المدينة المرتفع. وحتى وقت جلوسنا إلى مائدة الطعام، كنا نتظاهر بأننا نأكل ونتحدث بصورة طبيعية، ونعلق على الحوادث اليومية المتسمة بالعنف المتزايد.