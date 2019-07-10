اعتقال 3 جزائريين متلبسين بترويج أوراق “الأورو” مزورة شمال المملكة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن المضيق، أمس الاثنين 08 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة مواطنين يحملون الجنسية الجزائرية، تتراوح أعمارهم بين 22 و29 سنة، وذلك للاشتباه بتورطهم في حيازة وترويج أوراق مالية مزورة من عملة الأورو.

وأكد مصدر أمني توقيف المشتبه بهم بعد أن حاول أحدهم تصريف 06 أوراق مالية من فئة 20 أورو بأحد مقاهي مدينة المضيق، قبل أن يتبين أن أحدهم متورط في تصريف مجموعة أخرى من الأوراق المالية من نفس الفئة لدى مطعم بنفس المدينة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، فضلا عن البحث في شبهات استعدادهم للهجرة سرا نحو أوروبا انطلاقا من المغرب.