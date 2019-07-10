الأغنياء لا يزدادون غنى.. نادي المليونيرات يتقلص والثروات تنخفض

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نادي مليونيرات الدولار يتقلص والثروات تنخفض، لقد تركت الخسائر التي منيت بها أسواق الأسهم في العام الماضي آثارها.

تراجعت ثروات أغنياء العالم عام 2018 مقارنة بعام 2017، بنحو 3 % إجمالا، ليصبح حجم هذه الثروات 68.1 تريليون دولار، حسبما أكدت الدراسة التي أعدتها شركة كابجيميني، للخدمات الاستشارية، ونشرت نتائجها اليوم الاثنين.

وأشارت الشركة إلى أن هذا هو أول تراجع منذ سبع سنوات، “فعادة ما يترك التراجع في أسواق الاسهم بصمته بقوة”، حسبما أوضح خبير الشركة، كلاوس جيور ميار.

وفي الوقت ذاته خسر نادي مليونيرات الدولار، ولأول مرة منذ الأزمة المالية التي هزت اقتصاد العالم عام 2008، أعضاء بالنادي، في ألمانيا أيضا، حيث انخفض عدد الأشخاص الذين يمتلكون ثروة قابلة للاستثمار، قيمتها أكثر من مليون دولار، بواقع 1.1 %، ليصبح عدد هؤلاء في ألمانيا، على سبيل المثال، 1.35 مليون مليونير.

وتراجع إجمالي الثروة بنسبة 3.9 % إلى نحو خمسة تريليون دولار.

برر معدو الدراسة هذا التراجع في عدد المليونيرات بعدة عوامل، من بينها النزاعات التجارية الدولية التي تجثم على صدر العالم في الوقت الحالي، إلى جانب صعوبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما أدى لارتباك لدى المستثمرين.

وفقا لبيانات البنك المركزي الألماني فإن الكساد الذي عانى منه سوق الأسهم أواخر عام 2018، خلف آثارا له أيضا، حيث انخفضت الثروة المالية للأسر في ألمانيا لأول مرة منذ ثلاث سنوات.