القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إن مشروع صكوك الأضاحي يعد من أكبر المشروعات التي تستهدف ألف أسرة أولى بالرعاية تعمل جنبا إلى جنب مع البعد الدعوي من أجل تنمية المجتمع.
وزير الأوقاف المصري أكد في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن الجماعات المتطرفة كانت تستغل احتياجات الأسر المصرية الأولى بالرعاية وتتاجر بها وتستخدمها لمصالحها، ونحن نعمل كمؤسسات دولة على تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية وهدفنا من كل الأعمال التنموية قطع الطريق كاملا على جماعة الإخوان وسائر الجماعات التي تتاجر بحوائج الفقراء وتستغلها لصالح مصالح أيديولوجية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف المصري: قطعنا الطريق أمام الإخوان المتاجرين بحوائج الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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