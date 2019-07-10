واشنطن تسعى لإشراك حلفاء في حماية مضيقي هرمز والمندب

كشف جنرال أمريكي، الثلاثاء، عزم بلاده تشكيل تحالف عسكري من أجل حماية الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد إن الولايات المتحدة توصلت إلى خطة يقوم بموجبها تحالف عسكري دولي بتأمين المياه الاستراتيجية في المضيقين من هجمات إيران ومليشيا الحوثي المدعومة من طهران الإرهابية.

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وأضاف دانفورد، رئيس التحالف: "نحن نشارك الآن مع عدد من الدول لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تشكيل ائتلاف يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب".

وتابع "أعتقد أنه على مدار الأسبوعين المقبلين سنحدد الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم تلك المبادرة".

وفي مايو/أيار الماضي، بدأت واشنطن استعداداتها لردع تهديدات إيرانية بمنطقة الشرق الأوسط بعدما علقت طهران بعض تعهداتها الخاصة بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

استعدادات واشنطن تمثلت في إرسال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى مياه الخليج العربي، وقاذفات بي-52 إلى القواعد الأمريكية في المنطقة، ونشر جديد لصواريخ باتريوت في الشرق الأوسط.