وزير الأوقاف المصري: الإخوان لا تصلح معهم إلا سياسة البتر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إن عناصر الجماعات المتطرفة لا تصلح معها إلا سياسة البتر.

وأضاف وزير الأوقاف المصري أن جماعة الإخوان الإرهابية خطر على الدولة، لأنهم يستهدفون تشكيل كتل داخل الجهاز الإداري بالدولة تمكنهم من عصيان مدني، لكنه يرى أنهم لن يتمكنوا من أي مفصل من مفاصل الدولة، مضيفا أنه يجب على الدول تطهير أجهزتها الإدارية والمؤسسية من أي عناصر متطرفة.