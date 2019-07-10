المبعوث الأمريكي لإيران: طهران خفضت ميزانية الدفاع بـ27% بسبب العقوبات

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال المبعوث الأمريكي لإيرن برايان هوك، الثلاثاء، إن طهران خفضت ميزانية الدفاع بـ27% بسبب العقوبات الأمركية.

وأضاف هوك، في تصريحات لقناة العربية، أنه لا توجد قناة خلفية للتفاوض مع إيران.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أن إيران يجب أن تكون حذرة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

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وطالب بيان فرنسي ألماني بريطاني، إيران، الثلاثاء، بالتراجع عن انتهاك الاتفاق النووي. وحثت الدول الأوروبية، إيران على “الالتزام الكامل بالاتفاق النووي”.

ودعت الدول إلى اجتماع عاجل لكافة الأطراف في الاتفاق النووي، بعد تأكيد الوكالة الذرية انتهاك إيران لبنوده.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5% في مفاعل نطنز، الأحد، وفق ما أفاد به مراسل “العربية”.

وأكدت الوكالة في تقرير مقتضب يتوقع أن يعرض، الأربعاء، على مجلس المحافظين في فيينا، أن “إيران زودت الوكالة يوم الأحد الماضي بمعلومات محدثة تفيد برفع (طهران) مستوى التخصيب إلى 5%، وفي يوم الاثنين 8 تموز، أبلغت إيران الوكالة أن مستوى التخصيب كان بنسبة 4.5%.