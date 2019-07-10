الان تتابع مصرع قيادي حوثي بارز على علاقة وثيقة بمليشيا الحرس الثوري في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت وسائل إعلام يمنية، الثلاثاء، بمصرع القيادي الحوثي البارز عبدالمطلب المحطوري بغارة لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استهدفت القيادي أبوطالب سفيان بشارع جيزان في الحديدة. وأضافت تقارير يمنية أن المحطوري قائد ما يسمى بكتائب الهجوم والاقتحام الميدانية بالحديدة ومرتبط بخبراء الحرس الثوري الايراني وحزب الله.

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