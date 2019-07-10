شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: تحالف عسكري لحماية مضيق هرمز وباب المندب من خطر إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد (الثلاثاء) أن الولايات المتحدة أعدت خطة سيتولى بموجبها تحالف عسكري دولي حماية المياه الإستراتيجية قبالة كل من إيران واليمن حيث تنحي واشنطن باللوم على إيران ومقاتلين تدعمهم في تنفيذ هجمات.

وقال دانفورد «نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب. ولذا فإنني أعتقد أن من المحتمل أن نحدد خلال الأسبوعين القادمين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد الإمكانات المحددة التي ستدعم ذلك».