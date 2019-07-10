شكرا لقرائتكم واشنطن: نخطط لتحالف يحمي الملاحة في هرمز وباب المندب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد الثلاثاء إن الولايات المتحدة أعدت خطة سيتولى بموجبها تحالف عسكري دولي حماية المياه الاستراتيجية قبالة كل من إيران واليمن حيث تنحي واشنطن باللوم على إيران وميليشيات تدعمها في تنفيذ هجمات.
وقال دانفورد "نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب.
وتابع "ولذا فإنني أعتقد أن من المحتمل أن نحدد خلال الأسبوعين المقبلين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة وسنعمل بعد ذلك بشكل مباشر مع الجيوش لتحديد الإمكانيات المحددة التي ستدعم ذلك".
وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت وكالة أنباء تسنيم عن قائد بالحرس الثوري الإيراني قوله إن قواعد الولايات المتحدة بالمنطقة وحاملات طائراتها بالخليج تقع في مرمى نيران الصواريخ الإيرانية.
وقال حسين نجات في خضم تزايد حدة التوتر بين طهران وواشنطن إن "القواعد الأميركية تقع في مرمى صواريخنا.. صواريخنا ستدمر حاملات طائراتهم إذا ارتكبوا خطأ.. الأميركيون يعرفون جيدا عواقب أي مواجهة عسكرية مع إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: نخطط لتحالف يحمي الملاحة في هرمز وباب المندب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.