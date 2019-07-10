تم تزويده بأحدث كاميرات المراقبة الحرارية في العالم .. ما لاتعرفه عن مطار العاصمة الإدارية الجديدة

الموجز

سيشهد أبريل المقبل افتتاح مطار العاصمة الإدارية ، وقد تم اليوم التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أقلعت أولى الرحلات الداخلية التابعة لشركة مصر للطيران.

1- المبنى الرئيسي أقيم على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويسع مطار العاصمة لـ300 راكبًا في الساعة.

2- يشمل مطار العاصمة على 45 مبنى وبرج مراقبة جوي بطول 50 متراً.

3- يحتوي مطار العاصمة على ممر بطول 3650 متر، وعرض 60 مترًا بالإضافة إلى أكتاف الممر التي تصل إلى 15 مترًا من الجانبين.

4- يستقبل الطائرات من الطراز الكبير E4.

5- يحتوى على 8 مواقف لانتظار الطائرات.

6- منطقة انتظار سيارات تسع 500 سيارة و 20 أتوبيس.

7- مدة التنفيذ الفعلية للمطار 12 شهرًا سبقتها أعمال الدراسات والتجهيزات.

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8- سمي مطار العاصمة الدولي بهذا الاسم لأنة سيكون في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

9- يخدم مطار العاصمة سكان المدن الجديدة ومدن القناة ويدعم حركة السياحة.

10- المطار مجهز بأحدث النظم الحديثة لتأمين وإدارة وتشغيل المطارات تم تزويده بأحدث كاميرات المراقبة الحرارية في العالم كما تم تزويده بأنظمة للمراقبة وكشف الحقائب بالإكس راي وتركيب نظام للإنذار الآلي ضد الحريق ونظام للتحكم بالدخول وأنظمة مراقبة بالكاميرات ترصد أدق التفاصيل وأنظمة لكشف الحقائب بالأشعة.

11- مطار العاصمة لديه القدرة على استقبال رحلات الشارتر التي لا تهبط بمطار القاهرة.

12- سيخفف الضغط عن مطار القاهرة الدولي .

13- تم ربط مطار العاصمة الدولي بطريق القاهرة السويس عن طريق تقاطع حر لكوبري ليحقق الدخول والخروج للمطار بتقاطعات حرة آمنة.

14- تم تصميمه وإنشاؤه وفقًا لأعلى المواصفات العالمية وبالاعتماد على خبرات مصرية فقط وشركات وطنية وبإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اشتركت في أعمال تنفيذه شركتي حسن علام للمقاولات والتي اختصت بالإنشاءات الإدارية المقاولون العرب التي قامت بإنشاء حقل الطيران والطرق الداخلية.

15- هناك مخططا لتوسعة المطار مستقبلياً، ولذلك تم مراعاة حدود الممر بحيث يستوعب ممر أخر للطائرات بالإضافة إلى أن الصالة الموجودة حالياً قابلة لأية تطويرات لزيادة الطاقة الاستيعابية.