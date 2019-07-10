مصادر قواتية لـ LBC: لو طرح احالة ملف حادثة قبرشمون للتصويت حكوميا لكان أسقط

أكدت مصادر "​القوات اللبنانية​" لقناة "LBC" أن "التسوية انطلقت والحديث عن استقالة القوات اللبنانية من ​الحكومة​ غير وارد".

وأوضحت المصادر أنه "لو طرح احالة ملف حادثة ​قبرشمون​ الى ​المجلس العدلي​ للتصويت في الحكومة لكان أسقط"، مشيرةً الى أن "رئيس تيار "المردة" ​سليمان فرنجية​ لن يعطي تمريرة لرئيس "​التيار الوطني الحر​" جبران لباسيل، ولن يسمح أحد أن يكون موقف وزراء ​رئيس الجمهورية​ في موقع الخاسر".