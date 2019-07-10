أكدت مصادر "القوات اللبنانية" لقناة "LBC" أن "التسوية انطلقت والحديث عن استقالة القوات اللبنانية من الحكومة غير وارد".
وأوضحت المصادر أنه "لو طرح احالة ملف حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي للتصويت في الحكومة لكان أسقط"، مشيرةً الى أن "رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لن يعطي تمريرة لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران لباسيل، ولن يسمح أحد أن يكون موقف وزراء رئيس الجمهورية في موقع الخاسر".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر قواتية لـ LBC: لو طرح احالة ملف حادثة قبرشمون للتصويت حكوميا لكان أسقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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