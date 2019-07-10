نجم: ما نشهده في لبنان حفلات جنون

رأى عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​نزيه نجم​، أن "ما نشهده من حفلات جنون في البلاد، لا يبني وطنا ولا يؤسس لمرحلة مشرقة يتوق إليها الجميع"، مشيرا الى أن البعض يتلهى بالمحن والمناكفات والاستعراض، فيما العوز و​الفقر​ يغزوان جيوب أكثر من نصف ال​لبنان​يين ويهددان مصيرهم ولقمة عيشهم، معتبرا انه كان من باب أولى سماع صرخة الناس والاهتمام بمطالبهم المحقة، بدلا من الانجرار وراء تعطيل البلاد من أجل مكسب سياسي هنا وتحقيق مصلحة خاصة هناك".

ولفت نجم في تصريح تلفزيوني الى أن ما يجري على الساحة السياسية غير مقبول، ولا يمكن لأي عاقل ان ينزلق الى ردود فعل لا طائل منها سوى سكب الزيت على النار، مؤكدا أن كلا من الرؤساء عون وبري و​الحريري​ مستاء من مشهدية الصدام بين هذا وذاك، فيما البلاد تئن تحت وطأة الانحدار الاقتصادي والتعثر النقدي.

ودعا نجم الجميع الى سماع صوت الحكمة والعقل والعودة من غربة الاقتتال السياسي، لأن مصير لبنان واللبنانيين على المحك، ولا يمكن انقاذه الا باتحاد وتكاتف القوى السياسية وتفاهمها على كلمة سواء.