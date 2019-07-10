لفتت أوساط متابعة لحادثة الجبل لصحيفة "الراي" الكويتية، الى أنها "كانت أكثر ميْلاً لتوقُّع اختراق في الأيام المقبلة يُفِرج عن ​الحكومة​ التي لن تعقد جلسة هذا الأسبوع على الأرجح"، معتبرة أن "الاتفاق – الإطار لإنهاء الأزمة يقوم على حياكةٍ مدوْزنة تجعل مطلب النائب ​طلال إرسلان​ بإحالة مقتل اثنين من مرافقي الوزير ​صالح الغريب​ على ​المجلس العدلي​ معلَّقاً "كحلّ وسط لـ التمويه" عن استحالة الإقرار بهذا المطلب الذي لا يتوافر له النصابُ العدَدي في ​مجلس الوزراء​ ولا النصابُ السياسي".

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كانت هذه تفاصيل خبر أوساط متابعة لحادثة الجبل لـ"الراي": الاتفاق الإطار لإنهاء الأزمة يقوم على حياكة مدوزنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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