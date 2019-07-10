وفاة فتى في اطلاق ناري في الناقورة

توفي الفتى فضل ​عباس سرور​ عمره حوالى 12 سنة من بلدة الناقورة، بعد اصابته بطلق ناري من بندقية بوب اكشن اثناء لهوه بها، وقد نقل الى ​مستشفى​ اللبناني الإيطالي ولكنه ما لبث ان فارق ​الحياة​.

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