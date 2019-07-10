خليل: الجميع التقوا على صيغة تحمي المتقاعدين وتحفظ المالية العامة

أشار وزير المال ​علي حسن خليل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "أنني أكدت موقفي الواضح من البداية بعدم تحميل ​العسكريين المتقاعدين​ في الرتب الدنيا أي أعباء إضافية أو ضريبة دخل ومساهمة أصحاب الرتب والرواتب العالية بجزء من الأعباء"، موضحًا أن "هذا ما حصل اليوم في ​لجنة المال​، بغض النظر عن طبيعة ​النقاش​. الجميع التقوا على صيغة تحمي المتقاعدين وتحفظ ​المالية العامة​".

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