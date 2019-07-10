ابو جمرة استقبل ريفي

استقبل نائب رئيس الحكومة السابق ​عصام ابو جمرة​ الوزير السابق اللواء ​اشرف ريفي​، وتم التباحث بطرق معالجة ما آلت اليها الاوضاع في ​لبنان​ نتيجة سياسات المسؤولين الخاطئة وانعكاساتها السيئة على اللبنانيين .

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