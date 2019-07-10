شهيب: يتم السعي لحل ما لتداعيات حادثة قبرشمون ولكن للحل شروط

لفت وزير التربية ​أكرم شهيب​ إلى أن "كل ما طلب من الحزب "التقدمي الاشتراكي" بما يخص التحقيقات بحادثة ​قبرشمون​ قمنا به وسلمنا كل مطلوب وكل إسم طلب منا والمطلوب من الفريق الآخر تسليم مطلوبيه و​القضاء​ يقرر من هو المدان"، مشيراً إلى أن "ما حصل في الجبل هو بسبب طيش بعض الصبية".

وفي حديث تلفزيوني، أكد شهيب أنه "علينا أن نحتكم إلى القضاء"، متسائلا "أين المتهمين في حادثة ​الشويفات​؟"، مشيراً إلى أن "كل من يعطل ​مجلس الوزراء​ عليه أن يتحمل مسؤولية ​الوضع المالي​ والاقتصادي والمعيشي".

واشار إلى أن "هناك مسعا يقوم به كلا من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لعقد لقاء مع رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ويتم السعي لحل ما ولكن للحل شروط".