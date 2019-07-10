يعقوب: تفاهة الحياة السياسية في لبنان لم تعد تطاق

اعتبر رئيس "حركة النهج" حسن يعقوب، في تصريح له، أن "تفاهة الحياة السياسية لم تعد تطاق ومصير البلد وحكومته متوقف على مزاجية شخص بالقبول أو الرفض. أعتقد أن مهمة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ستكون أصعب من تفاوضه مع داعا"، مشيرًا إلى أن "نتائج الثانوية العامة وخريجي الجامعات وكل هذا الشباب الناجح والواعد يشعرني بوجع القلب والألم. بعض الزعماء يدفعون ثمن كراسيهم تهجير الكفاءات والأدمغة وتيئيس الناس. شركات ومؤسسات تقفل عقارات وسيارات مرهونة بالديون والنفايات والأوساخ تجتاحنا بالأمراض والبلد "ماشي". ومع ذالك مبروك الناجحين".
واستغرب يعقوب "كيف أن أمير قطر مسرور لأن الميزان التجاري لصالح أميركا بينها وبين وقطر"، مضيفًا: "عجيب أنه يستورد اكثر بكثير من أميركا أكثر مما يصدر. لم أفهم سبب الفرح والسرور".
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