أكدت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري لقناة "LBC" أنه " بنى اقتراحه على الرئيس ميشال عون على حل أزمة قبرشمون عبر احالة الملف الى القضاء العسكري، كون القضاء العسكري كيانه مستقل عن المؤسسات القضائية الاخرى".
وأشارت المصادر الى أنه "رأي بري أنه اذا تبين في التحقيقات أن ما حصل هو كمين مخطط له يمكن ان يحال الى المجلس العدلي، واذا تبين أنه عفوي يتخذ الحكم وفق الاصول القانونية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: بري اقترح على عون حل أزمة قبرشمون عبر احالة الملف الى القضاء العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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