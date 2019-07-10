لفت النائب ​جميل السيد​ عبر حسابه في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "نقل بعض الإعلام عن سجال حاد بيننا وبين وزير المال علي حسن خليلي حول الحسومات على المتقاعدين"، موضحا ان "المسألة ليست شخصية دور وزير المال أن يدافع عن ​الموازنة​ بإسم ​الحكومة​، دوري كنائب أن أدافع عن حقوق الناس وأن أرفض تحميلهم أعباء إضافية، بالنهاية لا أنا ولا هو، القرار ل​مجلس النواب​ بالتصويت، لعله خير".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد:دور وزير المال أن يدافع عن الموازنة ودوري أن أدافع عن حقوق الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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