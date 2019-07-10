خواجة: سنرفض فرض ضرائب على القيمة المضافة والبنزين

أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ أن الضريبة على البضائع المستوردة هدفها "تعزيز ​الصناعة​ اللبنانية من المنافسة".

وعن الضريبة على القيمة الماضفة و​البنزين​، أكد خواجة في حديث تلفزيوني أنه "سنرفض هذا الأمر لأنه بذلك نكون قد عدنا إلى الضريبة العمياء، هذه ضرائب غير مباشرة".

ورأى انه "لا شيء يمنع من عقد جلسة ل​مجلس النواب​ والمايسترو هو رئيس المجلس النبيه بري ويمكنه منع الكلام في حادثة ​قبرشمون​، وسيكون هناك مراهنة على المسؤولية الوطنية، فلا مبرر لاعادة النكش بهذه القضية لأنه يتم العمل عليها في ​الأمن​ و​القضاء​ وال​سياسة​".