خواجة: سنرفض فرض ضرائب على القيمة المضافة والبنزين

أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة أن الضريبة على البضائع المستوردة هدفها "تعزيز الصناعة اللبنانية من المنافسة".
وعن الضريبة على القيمة الماضفة والبنزين، أكد خواجة في حديث تلفزيوني أنه "سنرفض هذا الأمر لأنه بذلك نكون قد عدنا إلى الضريبة العمياء، هذه ضرائب غير مباشرة".
ورأى انه "لا شيء يمنع من عقد جلسة لمجلس النواب والمايسترو هو رئيس المجلس النبيه بري ويمكنه منع الكلام في حادثة قبرشمون، وسيكون هناك مراهنة على المسؤولية الوطنية، فلا مبرر لاعادة النكش بهذه القضية لأنه يتم العمل عليها في الأمن والقضاء والسياسة".
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