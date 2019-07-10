ضاهر: الهروب من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية لن يجدي نفعًا

أكّد النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الهروب من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية لن يجدي نفعًا. والهروب من معالجتها يفاقم المشكلة و​الموازنة​ ليست هي الحل بل قد تكون هي المشكلة حيث أن الإيرادات لا تكفي للرواتب وخدمة الدين"، مشيرًا إلى أن "لا أحد يريد تحمل المسؤولية ليس لمعالجة المشكلة بل للتخفيف من أضرارها حين وقوعها والذي أصبح حتميًا".

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