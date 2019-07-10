الجيش التركي يرسل تعزيزات إلى الحدود مع سوريا

كشفت مصادر عسكرية تركية أن "​الجيش التركي​ أرسل قافلة تضم 50 مدرعة تقل أفرادا من ​القوات​ الخاصة إلى قضاء قرقخان بولاية هاتاي التركية الحدودية مع ​سوريا​ جنوبي البلاد".

وأشارت مصادر مطلعة لقناة "​روسيا اليوم​" إلى أن القوات الأمنية فرضت تدابير مشددة أثناء توافد القافلة من القواعد المنتشرة في مختلف الولايات التركية"، مؤكدة أن "القوات الخاصة التي أرسلت تأتي بهدف تعزيز الوحدات العسكرية المتمركزة على الشريط الحدودي".

وأعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، في وقت سابق، عن مقتل اثنين من جنودها وإصابة ثالث في هجوم شنه مسلحو "​حزب العمال الكردستاني​" على سيارة تابعة للجيش جنوب شرقي البلاد.

ولفتت الوزارة إلى أن "الهجوم وقع في منطقة بالقرب من إقليم هكاري على الحدود مع ​العراق​ و​إيران​، وأنه نفذ عن بعد".

يذكر أن الجيش التركي، في أيار الماضي، دخل إلى عمق 30 كيلومترا داخل أراضي ​إقليم كردستان​ العراق، بحجة مطاردة مقاتلي الحزب.