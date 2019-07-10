جنرال أميركي:نسعى لإشراك حلفاء بحماية الملاحة بمضيقي هرمز وباب المندب

ذكرت قناة "الحدث" أن "جنرالًا أميركيًا أكّد أننا نسعى لإشراك حلفاء في حماية الملاحة بمضيقي هرمز و​باب المندب​، ونسعى لتحديد الحلفاء الراغبين بالانضمام إلى التحالف في الأسبوعين".

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