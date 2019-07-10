بومبيو:العقوبات الجديدة على حزب الله هي لمواجهة تأثير فساده على لبنان

شدد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ على "أننا ندعو شركاءنا وحلفاءنا إلى تصنيف ​حزب الله​ بأكمله منظمة إرهابية"، مشيرًا إلى أن "العقوبات الجديدة هي جزء من جهود ​واشنطن​ لمواجهة تأثير فساد حزب الله على ​لبنان​ ولدعم استقرار البلاد".

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