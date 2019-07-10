سفير تركيا بالسودان يبحث مع وكيل خارجية البلاد العلاقات الثنائية

بحث الوكيل المكلف ل​وزارة الخارجية​ ​السودان​ية عمر دهب فضل مع سفير ​تركيا​ لدى السودان عرفان نذير أوغلو العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. وتطرق الجانبان إلى مجالات التعاون بين تركيا والسودان والتي تشمل المجال الزراعي والصحي والفني والثقافي والتعليمي والمصرفي والتجاري ومجال الطيران". وأشاد فضل "بمستوى العلاقات مع تركيا"، مؤكداً حرصه على "زيادة التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين".

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