هوك: لا توجد قناة خلفية للتفاوض مع إيران

أكّد المبعوث الأميركي الخاص ل​إيران​ ​براين هوك​ أن "إيران خفضت ميزانية الدفاع بـ 27 في المئة بسبب ​العقوبات الأميركية​"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد قناة خلفية للتفاوض مع إيران".

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