وفي مسعى لتسجيل لحظة لا تنسى، ذكر موقع "تايمز ناو نيوز" أن شابا من بريطانيا راودته فكرة طلب زواج غير مسبوقة، مما جعلها حديث الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق الموقع اقترح كريستيان ريتشاردز الزواج من بيكس مورلي من على ارتفاع 915 مترا، على صخرة مثبتة بين منحدرين صخريين في منطقة نرويجية تدعى "كجيراكبولتن".
وذكر ريتشاردز، البالغ من العمر 33 عاما، في حوار مع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن "أغلب الشباب يتخوفون من جواب(لا)، لكنني في الحقيقة كنت متخوفا من شيء آخر".
وتابع: "كنت متخوفا من أن أسقط الخاتم، وبهذا لن نكون قادرين على استرجاعه"، مضيفا "لحسن حظي تلقيت الجواب الإيجابي بشكل سريع، وعدنا إلى المنطقة الآمنة".
من جهتها، قالت مورلي: "كنت مع ريتشاردز في رحلة إلى النرويج ولم تكن لدي أدنى فكرة عما كان يخطط له".
وأردفت قائلة: "منطقة كجيراكبولتن مشهورة بتوافد السياح عليها، لم أكن أتوقع أنه سيختار هذا المكان لطلب الزواج مني".
كانت هذه تفاصيل خبر من مكان يحبس الأنفاس.. شاب بريطاني يقدم "أغرب" طلب زواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.