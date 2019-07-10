شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات الشرق الأوسط بباريس: إعتزام تركيا التنقيب عن الغاز قبالة قبرص ينشر التوتر بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إعتزام تركيا التنقيب عن الغاز قبالة قبرص بأنها مساعي لنشر الفوضى بالمنطقة.

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وأضاف علي في بيان أصدره اليوم، أن تصرفات تركيا هي استمرار لحالة التخبط والهوس التى يعيشها رجب طيب اردوغان ونظامه الارهابى للتغطية على سقوطه شعبيا داخل تركيا بعد هزيمة حزبه في انتخابات عمدية اسطنبول، مؤكدا أن الممارسات البشعة التي قام بها اردوغان ضد معارضيه وتحويله لبلاده الى سجن وسلخانات لذبح وتصفية معاضيه هي ما جعلته يخسر تلك الانتخابات، وان اصلاح تلك الحالة لا يتأتي بتصدير المشاكل للمنطقة.

وثمن على فى بيانه، الموقف المصرى الحاسم والواضح الذي صدر عن وزارة الخارجية اليوم والذي اكدت فيه على إن تنقيب تركيا عن الغاز في محيط قبرص يعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط، مطالبا بتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه مشددا على ضرورة تدخل القوى الكبرى للجم اردوغان ومنعه من اشاعة التوتر في منطقة مضطربة كمنطقة الشرق الاوسط، ذلك التوتر الذي لن يستفيد منه سوى قوى الإرهاب ومموليه.