شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يستقبل السفير العراقى..ويؤكد موقف مصر الحاسم لسيادة واستقرار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مساء اليوم، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، السفير العراقى الجديد لدى مصر، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، حيث تناول اللقاء العلاقات المصرية العراقية بشكل عام، وسبل تعزيزها خاصة على المستوى البرلمانى.

ورحب الدكتور على عبدالعال بالسفير العراقى، متمنيا له التوفيق فى عمله كسفير لبلاده لدى مصر، وأكد الاستعداد التام لتقديم كل ما يلزم له من عون من أجل إنجاح مهمته.

ومن جانبه، أكد السفير العراقى على العلاقات التاريخية بين البلدين، ودور مصر تجاه الأمة العربية باعتبارها الشقيقة الكبرى التى لا يمكن الاستغناء عنها، ودعا إلى الاستفادة من الخبرات المصرية فى مشروعات إعادة إعمار العراق، سواء من خلال عمل الشركات المصرية أو الاستفادة من الخبرة المصرية فى مشروعات البنية التحتية.

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ونقل دعوة رئيس مجلس النواب العراقى إلى الدكتور على عبدالعال، لزيارة العراق فى أقرب وقت ممكن، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أكد الدكتور على عبدالعال على وقوف مصر دائماً ومساندتها للعراق لاستعادة دوره مرة أخرى على المستويين العربى والدولى، مشدداً على موقف مصر الحاسم المتعلق بوحدة وسيادة الدولة وضرورة استقراره الداخلى بعد طرد تنظيم داعش.

وأعرب عبد العال، عن تطلع مصر إلى ترجمة حالة الزخم على صعيد العلاقات الثنائية إلى خطوات ملموسة على صعيد تعزيز التعاون بين البلدين فى كافة المجالات.