شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مروان لـ"خالد أبو بكر": أداء الدولة انعكس على الوزراء..ولا مجال للعشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة والنواب لم يقدما أى مشروع للإيجار القديم، والقانون محل النقاش الآن للأشخاص الاعتبارية فقط، موضحًا أن الحكومة التزمت بحكم المحكمة الدستورية، ومجلس النواب هو نبض الشارع وصاحب القرار.

وواصل: "قانون مجلس الشيوخ فى إطار الدراسة، وهو أمر دستورى ويجب أن يرى النور، وسيترتب عليه تعديلات فى عدد من القوانين، والدستور الجديد أكثر بساطة ويسر فى موضوع تقسيم الدوائر عن السابق، ولا شك أن دوائر مجلس النواب ستكون غير دوائر مجلس الشيوخ".

وأوضح أن سرعة الأداء أصبح أسلوب للدولة، وانعكس ذلك على مجلس الوزراء عدا الأشياء التى تتطلب دراسة متأنية، مؤكدًا أنه لا مجال لأى شىء عشوائى فى هذا العصر ويجب الدراسة بتأنى، وأى مشروع قانون يطرح على الحكومة يعرض على الوزارة لإبداء الرأى فيه.