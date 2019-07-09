وكالات- أسفر إجتماع للجنة النظام والأمن الوطني في إيطاليا، التي يرأسها وزير الداخلية ماتيو سالفيني، عن وضع إجراءات تشديدية لنظم المراقبة للحد من تدفقات الهجرة المنطلقة من الشمال الافريقي، بإستخدام "أجهزة الرادار والقطع البحرية والطائرات، ونشر سفن تابعة للقوات البحرية وخفر السواحل أمام الموانئ الايطالية" بمياه البحر الابيض المتوسط.
ووفق وكالة " آكي " الايطالية أمس، الاثنين 8 جويلية 2019، فإن السلطات الايطالية ستعزز الاتصالات مع تونس للرفع من مستوى التعاون في مجال عمليات إعادة مواطنيها من المهاجرين غير النظاميين وتقليص حجم التدفقات المنطلقة من سواحلها.
كما أفادت تلك المصادر بأن السلطات الايطالية ستسلم 10 زوارق دورية إلى خفر السواحل الليبي بنهاية موسم الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإيطاليّة : سنعزّز إتصالاتنا مع تونس لإعادة المهاجرين غير النظاميّين وتقليص حجم التدفقات من... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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