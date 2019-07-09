أعرب الرئيس أندري راجولينا رئيس مدغشقر، عن إعجابه بآثار الملك توت عنخ آمون و براعة صنعها، وآثار يويا وتويا والمومياوات الملكية الموجودة بالمتحف المصري .
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم /الثلاثاء/ للمتحفالمصري بالتحرير، والتي كان في استقباله خلالها صباح عبد الرازق مدير عام المتحف .
وبدأت الزيارة بجولة داخل قاعات العرض الخاصة بآثار الدولة القديمة والدولة
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مدغشقر يعبر عن إعجابه الشديد بآثار المتحف المصري بالتحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.