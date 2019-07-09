رئيس مدغشقر يعبر عن إعجابه الشديد بآثار المتحف المصري بالتحرير

أعرب الرئيس أندري راجولينا رئيس مدغشقر، عن إعجابه بآثار الملك توت عنخ آمون و براعة صنعها، وآثار يويا وتويا والمومياوات الملكية الموجودة بالمتحف المصري . جاء ذلك خلال زيارته، اليوم /الثلاثاء/ للمتحف المصري بالتحرير، والتي كان في استقباله خلالها صباح عبد الرازق مدير عام المتحف . المصري بالتحرير، والتي كان في استقباله خلالها صباح عبد الرازق مدير عام المتحف .

وبدأت الزيارة بجولة داخل قاعات العرض الخاصة بآثار الدولة القديمة والدولة الحديثة وآثار الملكة حتشبسوت وتماثيل الملك تحتمس الثالث وآثار الملك رمسيس الثاني ، كما تفقد قاعة الملك توت عنخ آمون والمومياوات الملكية واستمع إلى شرح مفصل عن تاريخ المتحف والقطع الأثرية به من الأثرية ناجية فانوس كبير أمناء المتحف المصري .

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