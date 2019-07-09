وزير خارجية بريطانيا: تصريحات ترامب عن سفير بلادنا عديمة الاحترام وخاطئة

ندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الثلاثاء، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والسفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروش، واصفًا إياها بـ"عديمة الاحترام وخاطئة".

وجاءت تصريحات ترامب بعد تسريب مذكرات خاصة بالسفير البريطاني انتقد فيها ترامب ووصف إدارته بأنها تعاني من خلل وظيفي وهو

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مما تسبب في أزمة دبلوماسية بين بريطانيا والولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته صحبفة "الجارديان" البريطانية.



وكتب هانت - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "إن أصدقاء ترامب يتحدثون بصراحة وهذا ما سأفعله، إن تصريحات ترامب عن بلادنا ورئيسة

وزرائنا عديمة الاحترام وخاطئة، فالدبلوماسيون الأمريكيون يدلون بآرائهم وكذلك الدبلوماسيون البريطانيون".



وكان ترامب قد وصف داروش بأنه "غبي جدا"، كما أشار إلى ماي وقال إنه نصحها بما يجب أن تفعله في مسألة الخروج من الاتحاد البريطاني "بريكست" إلا أنها تجاهلت ذلك، ووصف خطتها للخروج من التكتل بأنها "كارثية" .



وكانت قد أعربت الحكومة البريطانية ورئيستها ماي عن استمرار دعمها للسفير البريطاني لدى واشنطن في تلك المسألة.