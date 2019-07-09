وكالة الحدود الكندية: احتجزنا أكثر من 6 آلاف مهاجر بين عامي 2017 و2018

أعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية أنها احتجزت أكثر من ستة آلاف شخص في مراكزها بين عامي 2017 و 2018، مقارنة ب4248 في 2016.
وقالت ستيفاني سيلفرمان من شبكة "ثينكينج فوروارد نيتوورك" وهي مجموعة تدافع عن المهاجرين، إنه"يتم إعادة تقييم ملفات السجناء بشكل دوري: المرة الأولى بعد 48 ساعة من الاحتجاز، ثم مرة أخرى بعد سبعة أيام، حتى يتم حل قضيتهم"، مشيرة إلى أنه
وكشفت الإحصائيات أن 3.8% من المهاجرين المحتجزين في عامي 2017-2018 استمروا رهن الاحتجاز لأكثر من 99 يوما ، بينما تم احتجاز 47.2% من المهاجرين لمدة 24 ساعة أو أقل.
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