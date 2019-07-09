"نينتيندو" تخطط لنقل جزء من إنتاج أجهزة الألعاب "سويتش" إلى خارج الصين

كشفت شركة "نينتيندو" اليابانية عملاق صناعة ألعاب الفيديو في العالم، عن خططها لنقل جزء من إنتاج جهاز الألعاب "سويتش" إلى فيتنام من الصين، في خطوة تستهدف تنويع مواقع تصنيع منتجاتها.
وقالت الشركة إنها تخطط لهذا النقل الجزئي إلى فيتنام في هذا الصيف، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تستهدف تنويع المخاطر وليس هروبا من تأثير الزيادات المحتملة في
يشار إلى أن "نينتيندو" تعهد بإنتاج أغلب مكونات أجهزة الألعاب "سويتش" إلى مصنعين في الصين.
وتدرس الشركات اليابانية الأخرى؛ مثل "شارب"، خطوة مماثلة لنقل إنتاجها من الصين.
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