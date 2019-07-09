أوروبا تسعى لإعادة إيران للصواب وفرنسا تهدد

تسعى الدول الأوروبية لاهثة لمحاولة حضّ إيران على العودة إلى جادة الصواب، وخفض التوتر الذي تسببه في المنطقة والعالم، بإصرارها على خرق التزامتها بالاتفاق النووي، الذي أبرمته مع الدول الكبرى، والذي كان يقضي بتحجيم إنتاجها لليورانيوم المخصب، بما يضمن بقاءه ضمن الحدود المتاحة للاستخدام السلمي.

وكانت إيران قد تخطت كل الخطوط الحمراء المتعلقة بهذا الاتفاق، ووصلت إلى نسبة تخصيب 4.5 %، متخطية النسبة المتفق عليها والبالغة 3.7 %.

وحضّت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي طهران على العودة عن خرقها التزاماتها، بموجب الاتفاق النووي، وسط تصاعد التوتر حول هذا الموضوع.

وجاء في بيان مشترك أن «وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم الكبير لمواصلة إيران أنشطة لا تنسجم مع التزاماتها، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي.

سبل تسوية

يسعى الأوروبيون الخاضعون لضغوط من أجل التحرك في الملف النووي الإيراني، لكسب الوقت من أجل حمل طهران على العودة لاحترام التزاماتها، وتفادي وقوع ما لا يمكن إصلاحه في ظل التوتر الشديد المخيم في المنطقة.

ولخص مسؤول أوروبي الوضع بالقول «نشتري الوقت، وكذلك يفعل الإيرانيون، يجب إعادة إيران إلى + الصراط المستقيم+ لقاء إجراء أميركي رمزي».

وفي مواجهة تراجع اقتصادها منذ خروج واشنطن من الاتفاق حول ملفها النووي، وإعادة فرض عقوبات أميركية شديدة عليها عام 2018، ردت إيران مؤخرا بسلسلة من الإعلانات التدريجية، فبعد تخطي الحد المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصب، عاودت طهران أول من أمس عمليات التخصيب بنسبة 4,5 %، أي فوق العتبة المنصوص عليها في الاتفاق النووي، مهددة بتجاوز خط أحمر جديد «في مهلة 60 يوما»، ما يبعث مخاوف من حصول تصعيد في هذا الملف الشائك.

لعبة الوقت

تلعب طهران لعبة الوقت بهدف فك طوق العقوبات عن اقتصادها، وجني المنافع الاقتصادية التي كانت تأمل بها من خلال اتفاق فيينا، لقاء الحد من برنامجها النووي، لكن دبلوماسيا فرنسيا قال بهذا الصدد إن «الطريق الذي يختارونه (بالحد من التزاماتهم) قد يرغمنا على سلوك طريق لا نريدها».

فانتهاكات إيران المتدرجة لالتزاماتها قد تعيد الملف إلى مجلس الأمن الدولي، وفق آلية تقود في نهاية المطاف إلى إعادة فرض العقوبات الدولية والأوروبية، ما سيعني سقوط الاتفاق، بعدما تلقى ضربة شديدة مع الانسحاب الأميركي الأحادي منه.

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وضع حرج

رأت الخبيرة في مركز «تشاتام هاوس» للدراسات في لندن سانام وكيل أن الأوروبيين «في وضع حرج جدا»، لأنهم يريدون تأخير هذا الاستحقاق لكنهم «مستاؤون جدا من تفكيك إيران الاتفاق».

ولفتت إلى أن الدول الأوروبية الثلاث، الأطراف في الاتفاق (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، تعتمد موقفا حازما، ساعية في الوقت نفسه لاغتنام الأزمة من أجل الدفع نحو «انفتاح دبلوماسي» بين واشنطن وطهران.

وقالت المسؤولة الأوروبية «عمليا، ثمة مباحثات تجري بين الجميع»، من دون أن تورد مزيدا من التوضيحات.

ويأمل الأوروبيون في إقناع طهران بالعودة إلى الالتزام ببنود اتفاق فيينا لقاء بادرة أميركية حول صادرات النفط الإيراني المحظورة حاليا، تحت طائلة عقوبات أميركية تستهدف كل من يستوردها.

تطور خطير

تقول مصادر في باريس إن خطر الانتشار النووي لا يزال مضبوطا في الوقت الحاضر، حتى لو أن إسرائيل التي تتهم إيران بالسعي لامتلاك السلاح الذري، تحذر من «تطور خطير جدا».

وأكد وزير الخارجية الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان أنه «ينبغي تخطي عتبة 20 % (من نسبة التخصيب) لنكون في مجال الخطر، نحن في الوقت الحاضر في منطقة لا تزال مضبوطة نسبيا».

لكن النظام الإيراني دخل أيضا في اختبار قوة مع واشنطن، يمكن أن تتأتى عنه عواقب خطيرة، حيث أسقطت طهران في يونيو طائرة أميركية مسيّرة، ويشتبه الغربيون بأن إيران خلف عدة هجمات استهدفت ناقلات نفط في الخليج، الممر الاستراتيجي لإمدادات النفط العالمية.