تهديد يغلق مسجدا في كولونيا

وقال متحدث باسم الشرطة: «محتوى الرسالة كان تهديدا إلى حد كبير، ما حتّم علينا التصرف على نحو مباشر».
ولم تعلن الشرطة تفاصيل محتوى البريد الإلكتروني، لكن متحدثا باسم اتحاد «ديتيب»، أكبر مؤسسة إسلامية في ألمانيا، قال إن الأمر يتعلق بتهديد بتفجير قنبلة.
وذكر المتحدث باسم الشرطة أنه تم إخلاء المسجد، مضيفا أن عددا كبيرا للغاية من قوات الأمن يقوم بتفتيش مجمع المسجد، «لكنهم لم يعثروا حتى الآن على شيء قد يشكل مصدر خطر».
وبدأت سلطات حماية أمن الدولة تحقيقات في الواقعة بتهمة الاشتباه في تعكير السلم العام عبر التهديد بارتكاب جرائم.
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