ازدياد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بألمانيا

وأعلنت وحدة الاستخبارات المالية في مدينة كولونيا الألمانية أمس أنها تلقت العام الماضي - بصفتها وحدة مكافحة غسيل الأموال بالحكومة الاتحادية - بلاغات تزيد بمقدار الثلث على ما تم رصده عام 2017، وأوضحت أن إجمالي عدد البلاغات في عام 2018 وصل إلى 77252 بلاغا.
وأضافت أنها حولت البلاغات في 58 % من الحالات بعد فحصها إلى الأجهزة الجنائية المعنية بالأمر، وذلك باعتبار هذه البلاغات مبررة.
وحتى الآن يأتي 98 % من جميع بلاغات الاشتباه من بنوك ومكاتب خدمات مالية.
يذكر أن وحدة الاستخبارات المالية التي تتخذ من مدينة كولونيا مقرا لها تعد وحدة مكافحة غسل الأموال بالحكومة الاتحادية في ألمانيا، وتخضع لوزارة المالية الاتحادية.
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