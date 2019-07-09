إيقاف إرهابي في الجزائر

أوقفت قوات الجيش الجزائري، عنصر دعمٍ للجماعات الإرهابية بمحافظة خنشلة، شمال شرق البلاد.
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية: «إن قواتها في تمنراست، أوقفت 8 مهربين، فيما أحبطت قوات حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ60 شخصا، وحجزت قاربا بمحافظة القالة».
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